شكرا لقرائتكم خبر عن «نوة باقي المكنسة».. أعنف عاصفة تضرب الإسكندرية منذ 2015 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت محافظة الإسكندرية الساحلية في مصر، تحسناً نسبياً في حالة الطقس، السبت، بعد أن توقف هطول الأمطار المصاحبة لموجة الطقس السيىء التي ضربت المحافظة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي، غرق بعض الشوارع والطرق الرئيسية تزامناً مع نوة "باقي المكنسة" التي بدأت، الجمعة، وتستمر حتى الاثنين.

ونصحت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، والخروج للضرورة القصوى فقط، في الوقت نفسه قامت الأجهزة المعنية بسحب المياه المتراكمة من المناطق التي تضررت بشدة.

وقالت شركة الصرف الصحي، إنها دفعت بـ 180 سيارة لشفط المياه، من المناطق المتضررة، وتعد هذه الموجة هي الأعنف التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تأكيده أن انهيار عقار الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة مصابين الى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض. وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي. كذلك تم تعطيل الدراسة السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.