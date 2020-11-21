شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون في ميشيجان يطلبون تأجيل التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

طلب مسؤولو الحزب الجمهوري في ميشيجان من لجنة الانتخابات بالولاية، السبت، تأجيل التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية لمدة 14 يوماً للسماح بالتدقيق في بطاقات الاقتراع الواردة من أكبر مقاطعات الولاية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي تضم عضوين ديمقراطيين وآخرين جمهوريين، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني للتصديق على النتائج وسيكون أمامها 20 يوماً للقيام بذلك. وطالب المسؤولون الجمهوريون في رسالة إلى اللجنة، بتدقيق كامل في أصوات مقاطعة واين التي تضم مدينة ديترويت التي تقطنها أغلبية من السود. وزعم المسؤولون حدوث «تجاوزات» في المقاطعة لم يتم إثباتها.

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