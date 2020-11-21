شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * انتهى الفنان أصيل أبو بكر من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «وجدي أنا»، من كلمات أحمد سعيد النيادي، ألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد، ومن إنتاج «روتانا» للصوتيات. ونشر الحساب الرسمي للشركة على «فيسبوك» مقطعاً من الأغنية معقباً «قريباً عبر منصة «ديزر»، و«يوتيوب».

* انتهت الفنانة الشابة حلا الترك من تسجيل وتصوير أحدث أعمالها الغنائية من دبي بعنوان: «شتبي مني» ونشرت عبر «إنستجرام» مقطعاً من الأغنية التي ظهر فيها عدد من معالم دبي. والأغنية من كلمات فراس الحبيب، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، إخراج فادي حداد، ومن إنتاج «بلاتنيوم ريكوردز».

* تواصل الفنانة حياة الفهد عبر «إنستجرام» نشر أسماء المنضمين لمسلسلها الرمضاني المقبل «مارغريت» وأعلنت عن انضمام الفنانة شيماء سليمان، والفنان نواف النجم، إلى حسن البلام وحمد العماني اللذين اختيرا من قبل.

* أعلن الفنان أحمد خالد صالح عن أحدث أعماله الدرامية من إنتاج منصة «فيو»؛ وذلك من خلال نشر الملصق الدعائي للعمل الذي يحمل اسم «أنصاف مجانين»، عبر صفحته على «إنستجرام». وعلق «المسلسل مأخوذ من رواية للكاتبة شيماء الشريف، سيناريو وحوار مريم ناعوم، إخراج المبهر عمر رشدي... من إنتاج منصة فيو الأصلية... قريباً جداً».

* شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها عبر حساباتها بمختلف مواقع التواصل، الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية «خان تيولا» المقرر عرضه قريباً وعلقت عليه «يارب النجاح.. فيلم مختلف». والعمل من تأليف وإخراج وسام المدني.

كانت هذه تفاصيل خبر حسابات النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.