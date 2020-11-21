وزير الخارجية السعودي يعلن تأييد المملكة للتطبيع مع إسرائيل.. وتتحدث عن علاقاتها مع قطر وتركيا

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إن الرياض "تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين: "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن بن فرحان أكد أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.

وأشار الأمير فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائماً تماماً".

وعن العلاقات مع قطر، أشار وزير الخارجية السعودي إلى استمرار البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر، مؤكداً أن الحل مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا، مضيفاً أنه لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الـ 15 من سبتمبر الماضي.