القيادة الأمريكية: نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، نشر قاذفات من طراز "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت العربية.
وذكرت القيادة الأمريكية أن الهدف من نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، هو ردع أي اعتداء وطمأنة الحلفاء في المنطقة.
وأكدت القيادة أن طاقم القاذفة استعد لتنفيذ مهمة طويلة المدى في الشرق الأوسط، لردع اي اعتداء وطمأنة الحلفاء.
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