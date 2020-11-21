ضبط "120 فرش حشيش" داخل سيارة في كمين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ضبط كمين دفرة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، شابين وبحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة المحظورة، داخل سيارة خاصة بيضاء اللون.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث يفيد ضبط كمين دفرة شابين يقيمان في مدينة السويس، وبحيازتهما "120 فرش حشيش" داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون.

جرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الملابسات والتفاصيل.