"تعليم الأقصر" تكشف حقيقة إصابة طالبات في مدرسة ثانوية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة حقيقة ما جرى تداوله من مزاعم حول وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين طالبات مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات.

وقالت المديرية في بيان لها، مساء اليوم السبت، إنه لم يتقدم أحد من العاملين أو الطالبات لإدارة المدرسة بتقارير طبية معتمدة تفيد الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن الدراسة بالمدرسة تسير بشكل منتظم وأن المدرسة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطالبات والعاملين.

ولفت بيان مديرية التربية والتعليم إلى أنه جرى التواصل مع مديرية الشئون الصحية وأفادت وكيل المديرية الصحية بعدم ورود أي حالات من ضمن العاملين والطالبات في المدرسة .

وأضاف البيان أن ذلك جاء بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدي والرد على أى شائعات بهذا الشأن، لضمان تحقيق المصداقية والشفافية، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.