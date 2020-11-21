محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكدت الجريدة الرسمية بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 87 لسنة 2020، تصعيد المرشح هشام عبدالواحد "حزب مستقبل وطن" لخوض جولة الإعادة، والذي رأس لجنة النقل والمواصلات لمدة 5 سنوات متتالية بالمجلس الحالي، بدلًا من المرشح "المتوفى" منير محمد محمود مندور في الدائرة الثانية، ومقرها مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
وفي هذا الصدد قال عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن قدرية الأحداث لعبت دورًا كبيرًا: "الله هو من يسر عودتي للمعترك الانتخابي، وإن كان لنا نصيب سنفوز".
وأوضح رئيس نقل النواب أن حزب مستقبل وطن يدعمه بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه ينتمي لمستقبل وطن منذ اللبنة الأولى قبل تدشينه كحزب، موضحًا أن الحزب كان له دورًا كبيرًا في خدمة الوطن والانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصعيده لإعادة انتخابات النواب.. هشام عبدالواحد: القدر لعب دورًا كبيرًا معي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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