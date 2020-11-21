صور.. استلام 22 جهاز غسيل كلوي لتوزيعها على المستشفيات الحكومية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق "تحيا مصر" للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "نتشارك.. علشان بكرة"، لرعاية مليون أسرة ضمن الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية؛ استعدادًا لفصل الشتاء.

وكشف المحافظ، أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة الفيوم شملت 32 سيارة ومقطورة محملة بـ63 ألفًا و852 كرتونة دواجن، كل واحدة تحتوي على دجاجتين بمتوسط وزن 2.3 كيلو جرام، و6 آلاف كرتونة وجبات غذائية مخصصة لتجهيز 48 ألف وجبة من بنك الطعام المصري، و40 ألف كرتونة مواد غذائية، كما تشمل القافلة 6 آلاف بطانية، وألفي كرتونة ملابس جاهزة، كل كرتونة بها 6 قطع ملابس رجالي متنوعة، وقطعتي ملابس حريمي، و3 قطع ملابس للبنات، وقطعتين ملابس للأولاد.

وقال محافظ الفيوم إن القافلة تشمل 22 جهاز غسيل كلوي يجري توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة، بواقع 4 أجهزة لكلٍ من مستشفى الفيوم العام، وطامية المركزي، وحميات الفيوم، و8 أجهزة لمستشفى إطسا المركزي، وجهازين لمستشفى فيديمين.