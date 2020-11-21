إصابة الإبن الأكبر لترامب بفيروس "كورونا"

أعلن دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا.
وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، نقلًا عن بيان للمتحدث باسم ترامب جونيور.
وقال المتحدث في بيانه "جاءت نتيجة الفحص الطبي لدونالد ترامب جونيور إيجابية في بداية الأسبوع"، مضيفا أن "نجل الرئيس يخضع للحجر الصحي منذ إعلان نتيجة إصابته بالفيروس".
الأناضول
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