أمريكا / 8 جرحى في إطلاق نارٍ وإستمرار البحث عن المنفّذ

أصيب 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار، بعد ظهر أمس الجمعة، بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حسب ما قالت الشرطة المحلية، مضيفة أنه لم يتم القبض على المسلح.

ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت "مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل".

وقالت شرطة واواتوسا في بيان أنه "عندما وصلت فرق الانقاذ لم يكن مطلق النار موجودا في مكان الواقعة"، مشددة على أن الخطر ما زال قائما وطالبة من السكان الابتعاد عن المكان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال "فارًّا".

وقالت السلطات إنّ "سبعة بالغين وقاصرًا نقلوا إلى المستشفى" دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضحت الشرطة أن مطلق النار الذي لم تكشف هويته، هو "رجل أبيض في العشرينات أو الثلاثينات من عمره".

وكالات