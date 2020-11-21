بعد اعتقاله في مظاهرات.. أرمينيا تطلق سراح رئيس البرلمان السابق

أعلنت أرمينيا اليوم السبت، عن اطلاق سراح آرا ساغاتليان الرئيس السابق للبرلمان، بعد اعتقاله لمشاركته في مظاهرات الاحتجاج على اتفاق وقف الحرب الذي وقعته يريفان مع باكو برعاية روسية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ووصف ساغاتليان الذي يشتبه في أنه "نظم وعقد الاجتماع خلافا لأحكام القانون"، الإجراءات المتخذة بحقه بأنها "غير مشروعة والشبهات غير لائقة".

وقال: "كان الاعتقال غير قانوني بذات الطريقة التي يمكن بها اعتقال أي شخص، وضابط الشرطة لم يقدم نفسه ولم يذكر مطلبا قانونيا لذلك".

وطالبت فصائل المعارضة في يريفان، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق وقف الحرب في قره باغ، فيما فتحت دائرة التحقيقات الخاصة في أرمينيا قضية جنائية بموجب المادة

"تنظيم وعقد تجمع انتهاكا للأمر المنصوص عليه في القانون"، تحت طائلة "الاعتقال شهرين".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بيانا مشتركا في أكتوبر الماضي، لوقف الحرب في قره باغ.

وبحسب الاتفاق تتوقف أرمينيا وأذربيجان عند مواقعهما، ثم يخضع عدد من المناطق لسيطرة باكو، ويقوم الطرفان بتبادل الأسرى، وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين، الذي يربط قره باغ بأرمينيا.