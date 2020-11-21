شن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، هجوما عنيفا على "حزب الله" مؤكدا أنه يُقحم لبنان في صراعات إقليمية ودولية لا علاقة له بها، على نحو يؤدي إلى عزل البلاد واستجلاب العقوبات الدولية، وأن سلاح الحزب نقيض سيادة الدولة واستقرارها ويدمر حاضر لبنان ومستقبله.
المبكرة.
وقال الجميل في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس حزب الكتائب اللبنانية والتي تتزامن مع الذكرى الـ 14 لاغتيال شقيقه الوزير والنائب الراحل بيار الجميل، إن حزب الله يمنع التغيير في لبنان ويحمي الفساد من خلال رفضه إجراء الانتخابات النيابية
وأضاف: "سلاح حزب الله نقيض التعددية اللبنانية والاقتصاد والاستقرار ويُقسّم البلاد ويبعد اللبنانيين ويجعلهم يتقوقعون. اللبنانيون من جميع الطوائف لن يقبلوا أن يتعايشوا مع سلاحكم التدميري للحاضر والمستقبل، ولن تستطيعوا إخافتنا، ولستم أنتم من يخيفنا ولن ننجر إلى ملعبكم، ملعب العنف والتطرف لأن إرادة الحياة أقوى من سلاحكم".
واتهم الجميل، القوى السياسية التي دخلت في
وقال الجميل: "لقد حان وقت المحاسبة والتغيير، وقد قررنا نقل المواجهة إلى مرحلة جديدة".. مشددا على أن لبنان لم يتعد يتحمل المزيد، وأن بناء البلاد يتطلب مصارحة ومصالحة ووضع جميع الهواجس على طاولة النقاش، وأن يكون السلاح بيد القوى الشرعية وحدها وليس بحوزة أي عشائر أو مخيمات أو جهات تدعي المقاومة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية: سلاح حزب الله نقيض سيادة لبنان واستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.