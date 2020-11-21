إيطاليا: أكثر من 34 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 692 حالة وفاة و34 ألفا و767 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا إلى 49 ألفا و261 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة
ووفقا لما نقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة
وتمثل الأعداد المسجلة اليوم انخفاضا عن تلك المسجلة بالأمس، والذي شهد تسجيل 699 حالة وفاة، و37 ألفا و242 إصابة.
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