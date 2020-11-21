الصحة الأردنية تتسلم جهاز متطور للكشف عن كورونا

أعلن وزير الصحة الاردنية نذير عبيدات، تسلم الوزارة جهاز (بي سي آر) محوسبا للكشف عن فيروس كورونا، بقدرة استيعابية تصل إلى 1300 عينة يوميا، مشيرا إلى أن هذا الجهاز المتطور سيعزز قدرات الوزارة على استيعاب أعداد

كبيرة من الفحوص المخبرية، وسيخفف العبء نتيجة ازدياد الفحوص في الوقت المناسب، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشار، إلى أن "الوزارة تسلمت الجهاز بدعم من الاتحاد الأوروبي

وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

ويعد الجهاز (cobas 6800) المصنع في شركة سويسرية الأول من نوعه في المملكة، حيث يظهر نتائج العينات خلال 24 ساعة، ما يخفف الجهد عن الكوادر وحمايتهم ضمن خطوات فحص أوتوماتيكية مربوطة مع النظام المعمول به حاليا في المختبرات المركزية المؤتمتة.