8 قتلى في كمين لـ«داعش» بالعراق

سيف اليزيد - قُتل ثمانية أشخاص، هم ستة عسكريين ومدنيان، في كمين، اليوم السبت، نفّذه عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة تقع على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول محلي من وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، إن عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية. وأطلق مسلّحو تنظيم «داعش» الإرهابي النار على عناصر الشرطة وأعضاء في الحشد الشعبي لدى وصولهم إلى الموقع، بحسب المصدر نفسه.

وأفاد محمد زيدان مدير ناحية الزوية، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال تكريت، لوكالة فرانس برس أن «أربعة من أعضاء الحشد الشعبي وعنصري شرطة ومدنيين اثنين قتلوا في الهجوم الذين شنّه تنظيم داعش الإرهابي».

ولم تعلن أي جهة رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم، لكن زيدان والمصدر في الشرطة اتهما تنظيم «داعش» الإرهابي بالوقوف وراءه.

وأعلن العراق قبل ثلاث سنوات «انتصاره» على تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أنه لا يزال يدير خلايا سرية في محافظات البلاد.

وقبل نحو 10 أيام، لقي 11 شخصاً بينهم عناصر أمن حتفهم في هجوم إرهابي استهدف موقعاً عسكرياً عند المدخل الغربي لبغداد.



