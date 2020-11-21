عون يتعهد بإعادة عملية التدقيق المالي الجنائي

سيف اليزيد - اليوم 23:45 عربي ودولي ع+ ع-

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشدداً على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مسارة بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.

وقال عون في كلمة بثها التلفزيون، إن «المتاريس المصلحيّة» وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي. المصدر: رويترز

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