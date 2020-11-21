لبنان يسجل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان إلى 115283 إصابة بعد تسجيل 1628 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 894.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1621 من بين المقيمين و7 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 115283 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 894 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 331 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 66135.

ويجري حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الرابع عشر من نوفمبر الحالي بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.

وتقوم وزارة الصحة اللبنانية بتجهيز المستشفيات الحكومية خلال فترة الإقفال العام بالمزيد من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى «كورونا».

واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية، وعلى رأسها «المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد».

كما استثني من قرار الإقفال «كل ما يرتبط بالصناعة والاستيراد والتصدير ونقل البضائع والمحاكم».

واتخذ وزير الداخلية اللبناني قراراً يقضى بمنع التجول من الخامسة مساءً لغاية الخامسة من صباح اليوم التالي اعتباراً من السبت 14 نوفمبر وحتى صباح 30 منه، وكذلك تقييد حركة السيارات من خلال اعتماد نظام المفرد لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة، والمزدوج لأيام الثلاثاء والخميس والسبت، باستثناء السيارات العمومية والسيارات المستأجرة والشاحنات والصهاريج والدراجات النارية على أن يمنع التجول لكافة أنواع السيارات يوم الأحد.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.



