سيف اليزيد - أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر اليوم السبت، عن رصد 1019 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 84 حالة عن اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 73 ألفاً و774 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير الماضي.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في اللقاء الصحفي اليومي أنه جرى رصد 19 وفاة جديدة بزيادة 4 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2457.

كما أشار فورار إلى تعافي 602 حالة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 48 ألفاً و243.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.