السعودية تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 221 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355034 حالة، من بينها6391 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 796 حالة حرجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 342882 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5761 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى إجراء 47445 فحصاً مخبرياً جديداً .

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