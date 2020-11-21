شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» لقادة مجموعة العشرين: أتطلع للمزيد من العمل معكم مستقبلاً ولفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قام بعمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال لقادة قمة العشرين اليوم السبت: “كان لي شرف العمل معكم، وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة”.

وسيطر فيروس كورونا على جميع الكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركون في قمة العشرين