شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون العالمي لإنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف شي، أمام قمة الرياض لمجموعة العشرين عبر رابط فيديو: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع للقاحات".
وتعمل شركات أدوية ومراكز أبحاث حول العالم في تطوير لقاحات محتملة لكوفيد-19 وتُجرى تجارب عالمية واسعة لعدد من اللقاحات المرشحة تضم عشرات الآلاف من المشاركين. ولدى الصين خمسة لقاحات مرشحة محلية تُجرى عليها تجارب المرحلة الثالثة.
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