شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون العالمي لإنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون العالمي لإنتاج لقاح لكوفيد-19 ودعا إلى تنسيق دولي أكبر في مجال السياسات التي تسهل تنقلات الناس.

وأضاف شي، أمام قمة الرياض لمجموعة العشرين عبر رابط فيديو: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع للقاحات".

وتعمل شركات أدوية ومراكز أبحاث حول العالم في تطوير لقاحات محتملة لكوفيد-19 وتُجرى تجارب عالمية واسعة لعدد من اللقاحات المرشحة تضم عشرات الآلاف من المشاركين. ولدى الصين خمسة لقاحات مرشحة محلية تُجرى عليها تجارب المرحلة الثالثة.