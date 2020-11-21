اختتام بطولة اندية المنطقة الوسطى للشباب والمتقدمين بالمواي تاي

وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية مصطفى جبار علك في بيان ان "منافسات البطولة أسفرت عن فوز نادي امام المتقين لفئة المتقدمين، فيما حصل نادي الهاشمية على المركز الثاني ونادي العراق على المركز الثالث".واضاف علك ان "منافسات فئة الشباب حصل نادي الهاشمية على المركز الأول ونادي العراق على المركز الثاني ونادي الطف الرياضي".

وتابع رئيس الأتحاد حديثه بالقول "هناك طاقات شبابية واعدة ظهرت في البطولة وتم اختيار عدد منهم عن طريق اللجنة الفنية العليا الحاضرة في البطولة"، مشيرا الى انه "تم دعوة عدد من اللاعبين لحضور المعسكر التدريبي الذي سيقام خلال الأيام المقبلة لأختيار الأفضل منهم في صفوف المنتخبات الوطنية".



وختم عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية حديثه بالقول: "كل الشكر والتقدير لوزير النفط على دعمه للبطولة كذلك شكرنا وتقديرنا لوزير الشباب والرياضة الذي احتضن منافسات بطولة اندية بغداد والشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة البرلمانية ممثلة برئيسها عباس عليوي ونائبه ديار برواري وبقية اعضاء اللجنة على دعمهم ومتابعتهم لأنشطة الأتحاد، كما نقدم شكرنا وتقديرنا للجنة الحكام على دورها في انجاح البطولة بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين والوطنيين.يذكر ان اتحاد المواي تاي سيقيم منافسات بطولة اندية العراق للمتقدمين في العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة".