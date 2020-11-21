بجهود الحلبوسي.. الكاظمي يعد بالتريث في امضاء اتفاقية تقسيم الاوقاف الدينية

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وفد من علماء المناطق المحررة والفعاليات الدينية والمؤسسات الشرعية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة الاتفاقية التي ابرمها الوقفين الشيعي والسني لتقسيم الاوقاف الدينية، مشيرا الى ان الكاظمي وعد بالتريث في امضاء الاتفاقية.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استضاف امس الجمعة، علماء المحافظات المحررة وجميع الفعاليات الدينية والمؤسسات الشرعية لمناقشة الاتفاقية التي ابرمها الوقفين الشيعي والسني لتقسيم الاوقاف الدينية"، مبينا ان "اللقاء اسفر عن لقاء الوفد الذي ترأسه الشيخ العلامة صالح خليل حمودي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت بحضور رئيس البرلمان".

واضاف المصدر ان "الكاظمي استمع الى ملاحظات العلماء والمؤسسات الشرعية وتحفظاتهم على الاتفاقية، حيث عبروا عن رفضهم لها لما فيها من مخالفات شرعية وقانونية"، لافتا الى ان "الكاظمي ابدى للحاضرين سروره بهذه الزيارة واعدا اياهم بالتريث في هذه الاتفاقية وعدم إمضائها وان الرأي في البديل عنها سيكون للمرجعيات الدينية السنية والشيعية".