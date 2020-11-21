حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قادة دول مجموعة العشرين من أن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول، قد يؤدي إلى زيادة الفقر فيها.

وأضاف مالباس أن هذا الإخفاق، قد يتسبب بتكرار التخلف عن السداد، الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينات من القرن الماضي وقال إنه سعيد بالتقدم الذي تم تحقيقه في مسألتي الشفافية وتخفيف الدين، لكنه طالب بالمزيد.



وأضاف: "تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنغولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة، في غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم".

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يوجه تحذيراً لقمة العشرين بشأن 'مشكلات الديون' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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