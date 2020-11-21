خمسة قتلى حصيلة هجوم صلاح الدين

افاد مصدر امني، السبت، بأن حصيلة الهجوم المسلح في محافظة صلاح الدين بلغت خمسة قتلى بينهم مدير مركز شرطة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في صلاح الدين بلغ خمسة قتلى، ثلاثة من القوات الامنية بينهم مدير مركز شرطة فضلا عن مدنيين اثنين".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة من القوات الأمنية بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح وقع بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين.