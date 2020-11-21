قذيفة تسقط على سفارة طهران بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول بأن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع إصابات.

وقالت السفارة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس، «إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابول صباح اليوم سقط في باحة السفارة».

وأشارت إلى أن شظايا عدة أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة أنه لم تقع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وقد تعرضت العاصمة الأفغانية كابول صباح أمس لقصف بالصواريخ، وذكرت وزارة الصحة أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول.