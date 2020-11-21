حرائق تضرب مواقع النفط الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلع حريق أمس في مصفاة (باسارغاد) لتكرير النفط بمدينة آبادان جنوب إيران، ضمن موجة حرائق جديدة تضرب مواقع إيرانية مرتبطة بإنتاج النفط والبتروكيماويات.

ورغم إعلان مسؤولين إيرانيين أن تسربا للزيت وراء نشوب حريق في وحدة صناعة البيتومين، ونجاح رجال الإطفاء في إخماده دون إصابات، تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث خلال الشهور الماضية.

وبات حادث آبادان هو الثالث من نوعه، منذ الخميس الماضي، حيث اندلعت النيران في محطة البتروكيماويات بجزيرة خارج الإيراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

ولقي عامل حتفه وأصيب آخر جراء انفجار وقع في خزان الأوكسجين في مصنع بمحافظة أصفهان وسط البلاد أمس الأول.