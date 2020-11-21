أحرقت نفسها بعد هدم كوخ تعيش فيه مع أبنائها

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وقال رئيس بلدية بندر عباس، عباس أمين زادة، «إنه يجب تدمير المنزل وفق القانون؛ لأن الكوخ بني على أرض تم التجاوز عليها»، جاء ذلك وفق تصريحات نقلها الموقع الإيراني المعارض، وبرر نائب رئيس بلدية بندر عباس، إسماعيل موحدي نجاد، أن الكوخ بني على مجرى النهر، وأن الإجلاء كان من أجل سلامة الأسرة.وحظت الحادثة بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر رواد هذه المواقع عن سخطهم الشديد إزاء هدم السلطات الكوخ الذي تعيش فيه المرأة مع أبنائها.
ويعيش الشعب الإيراني ظروفا اقتصادية صعبة، وسط اقتصاد متهالك، وعقوبات صارمة من الولايات المتحدة على خلفية البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد والذي جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس بالشرق الأوسط.
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