حقائب سعودية تساعد اليمنيين على مواجهة برد الشتاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توزع السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة من الحقائب لمساعدة اليمنيين على مواجهة برد شتاء والظروف الصعبة التي يمرون بها.

ووزع المركز أمس 1.098حقيبة شتوية للنازحين في محافظة مأرب، تشتمل على 2.196 جاكت كبيرا، و2.196 جاكت صغيرا، و2.196 بلوفر كبيرا، و2.196 بلوفر صغيرا، 2.196 بطانية كبيرة، و2.196 بطانية صغيرة، استفاد منها 1.098 أسرة.

وفي تعز، وزع المركز 1.100 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مديرية القاهرة، تشتمل على 2.200 جاكت كبيرا، و2.200 جاكت صغيرا، و2.200 بلوفر كبيرا، و2.200 بلوفر صغيرا، 2.200 بطانية كبيرة، و2.200 بطانية صغيرة، استفاد منها 1.100 أسرة.

كما وزع 825 حقيبة شتوية في مديرية صالة بمحافظة تعز، تشتمل على 1.650 جاكت كبيرا، و1.650 جاكت صغيرا، و1.650 بلوفر كبيرا، و1.650 بلوفر صغيرا، و1.650 بطانية كبيرة، و1.650 بطانية صغيرة، استفاد منها 825 أسرة، كما وزع 230 حقيبة شتوية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 460 جاكت كبيرا، و460 جاكت صغيرا، و460 بلوفر كبيرا، و460 بلوفر صغيرا، و460 بطانية كبيرة، و460 بطانية صغيرة، استفاد منها 230 أسرة.

وأطلق المركز أمس الأول البرامج التدريبية لمشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.