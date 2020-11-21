شكرا لقرائتكم خبر تحذير دولي من مجاعة في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت فيرا يشكه المسؤولة الإقليمية لنشاط المنظمة في أفغانستان، في مدينة فرايبورج الألمانية «ظروف الطقس القاسية المتكررة مثل الجفاف والفيضانات في السنوات الأخيرة، والوضع الأمني المتوتر يمنع الناس من العيش على الزراعة في حقولهم».وأشارت يشكه إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان آخذ في الزيادة، موضحة أن الخبراء قدروا بالفعل في يوليو الماضي بأن ما يقرب من ثلث السكان -حوالي 10 ملايين شخص- أصيبوا بالفيروس.
ومن المقرر أن يعقد المجتمع الدولي مؤتمرا افتراضيا للمانحين مطلع هذا الأسبوع لجمع أموال لصالح أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير دولي من مجاعة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.