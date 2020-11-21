تحذير دولي من مجاعة في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة الإغاثة (كاريتاس) من حدوث مجاعة في أفغانستان هذا الشتاء بسبب جائحة كورونا

وقالت فيرا يشكه المسؤولة الإقليمية لنشاط المنظمة في أفغانستان، في مدينة فرايبورج الألمانية «ظروف الطقس القاسية المتكررة مثل الجفاف والفيضانات في السنوات الأخيرة، والوضع الأمني المتوتر يمنع الناس من العيش على الزراعة في حقولهم».

وأشارت يشكه إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان آخذ في الزيادة، موضحة أن الخبراء قدروا بالفعل في يوليو الماضي بأن ما يقرب من ثلث السكان -حوالي 10 ملايين شخص- أصيبوا بالفيروس.

ومن المقرر أن يعقد المجتمع الدولي مؤتمرا افتراضيا للمانحين مطلع هذا الأسبوع لجمع أموال لصالح أفغانستان.