شكرا لقرائتكم خبر 69 هاربا من السجون اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمن اللبناني أمس مقتل 5 سجناء والقبض على 15 آخرين جراء عملية الهروب الكبيرة بأحد السجون شرق العاصمة بيروت.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الجيش أقام حواجز على الطرق، كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.

وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء فجر أمس، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة، وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن فرار حوالي 69 سجينا.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت - بعبدا قرب المجلس الدستوري بشجرة، الأمر الذي أودى بحياة 5 من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس.