69 هاربا من السجون اللبنانية

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الجيش أقام حواجز على الطرق، كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء فجر أمس، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة، وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن فرار حوالي 69 سجينا.
وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت - بعبدا قرب المجلس الدستوري بشجرة، الأمر الذي أودى بحياة 5 من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس.
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