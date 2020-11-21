شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه مرشح التنسيقية: مستشفيات منيا القمح ومشتول بحاجة لأقسام طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي المقاعد الفردية، إن مسشفيات منيا القمح ومشتول في أمس الحاجة إلى أقسام طوارئ، بعدما قام بعدة جولات ميدانية لرصد ما تحتاجه الدائرة وما تتضمنه من مشكلات.

كما قام" ضوه" مرشح دائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بعمل قوافل طبية مجانية، استفاد منها أكثر من ٨٠٠٠ حالة، استجابةً لمبادرة الرئيس "١٠٠ مليون صحة"، وتعاقد "ضوه" مع عدد من معامل الأشعة والتحاليل لعمل تخفيضات لأهالي منيا القمح ومشتول، حيث أكد أن ملف الصحة علي رأس أولوياته، وأنه سيقوم بتوجيه خطاب عاجل لوزارة الصحة، من أجل توفير وحدات لاستقبال الطوارئ في مستشفى منيا القمح ومستشفى مشتول السوق، ليكون هناك قدرة على استقبال الحالات الحرجة.

وخاض حسن ضوه انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي لدائرة منيا القمح و مشتول السوق، عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين. ومن المقرر خوضه للإعادة في الجولة الثانية لانتخابات النواب 2020.