شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد هشام عبد الواحد للإعادة بعد وفاة منير مندور فى دائرة قويسنا بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 87 لسنة 2020 بتصعيد المرشح هشام عبد الواحد "حزب مستقبل وطن" لخوض جولة الإعادة بدلا من المرشح "المتوفى" منير محمد محمود مندور في الدائرة الثانية ومقرها مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

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