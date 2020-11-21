شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الانتماء الحزبى لـ220 مرشحا بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى الداخل، على مستوى 14 محافظة لتكون خلال أيام الإثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر المقبلين.



وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، تتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات، والإعادة لـ 220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا، مخصصين للمرحلة الأولى، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.



وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، جولة الإعادة، ووفق النتيجة المعلنة تأتى جولة الإعادة بين 134 مرشح حزبى و86 مستقلين يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد: