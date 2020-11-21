عاجل.. تمديد الحجر بعمالة الدار البيضاء لأربع أسابيع جديدة -تفاصيل

قررت الحكومة، اليوم السبت، تمديد العمل بجميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا على مستوى عمالة الدار البيضاء لمدة 4 أسابيع أخرى، تبتدئ من الاثنين نونبر الجاري.

وكشف بلاغ للحكومة أن القرار يأتي تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات اللازمة على مستوى عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبتدئ من الأحد 22 نونبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا.