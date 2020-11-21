نشرة كورونا في المغرب.. 4702 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة -تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 320962 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 4499 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 266711 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 5256 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.