شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون بميشيجان يطلبون تأجيل نتيجة الانتخابات أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، التي تضم عضوين ديمقراطيين وآخرين جمهوريين، يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني للتصديق على النتائج وسيكون أمامها ما يصل إلى 20 يوما للقيام بذلك.
وطالب المسؤولون الجمهوريون في رسالة إلى اللجنة بتدقيق كامل في أصوات مقاطعة واين التي تضم مدينة ديترويت التي تقطنها أغلبية من السود. وزعم المسؤولون حدوث "تجاوزات" في المقاطعة لم يتم إثباتها.
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