شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات عنيفة في البرازيل بعد مقتل رجل أسود على يد حارسي أمن والان نبدء بالتفاصيل
وتم تصوير اثنين من موظفي أحد فروع سلسلة متاجر "كارفور" وهما يضربان رجلا أسود 40/ عاما/ في مدينة بورتو أليجري جنوب البرازيل أمس الأول الخميس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل الذي كان يتسوق مع زوجته وكان على خلاف مع الموظفين عند الخروج .
وذكرت تقارير محلية أن الحارسين كانا من البيض.
وتجمع نحو 2500 متظاهر أمس الجمعة أمام المتجر الذي شهد الواقعة.
وأجبرت الاحتجاجات فرع سلسلة متاجر كارفور في ريو دي جانيرو على الإغلاق وأسفرت عن قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع في بورتو أليجري.
وذكرت سلسلة المتاجر أمس الجمعة أنها ستنهي تعاقدها مع الشركة التي يتبعها حارسي الأمن ، حسب وسائل إعلام محلية.
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