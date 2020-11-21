شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا: 1786 بالعراق و3826 في الأردن و1628 بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 533555 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11925 , فيما تم تسجيل 2646 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 463040 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 58590 مصاباً، منهم 366 في العناية المركزة .

فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 178161 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2133 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 427 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2172 حالة وفاة.

وسجّلت لبنان 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات إلى 115242 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 66135، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 894 حالة وفاة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.