كورونا حول العالم: الإصابات تصل إلى 57.5 مليون والوفيات 1.3 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 57 مليوناً و573 ألفاً و392 حالة، حتى الساعة الثامنة و21 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و372 ألفا و 274 حالة.



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