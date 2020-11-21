العاهل السعودي: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تخفيف آثار كورونا



أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت أن مجموعة العشرين "أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وقال الملك سلمان، في تغريدة على "تويتر" اليوم، إن "المملكة العربية السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".

وأضاف: "كانت مسؤوليتنا، وستظل، المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

وتنطلق أعمال قمة قادة مجموعة العشرين افتراضياً في الرياض مساء اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحت عنوان "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وتعقد على مدار يومين.



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