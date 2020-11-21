الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يسجل ارتفاعاً 12% في النصف الأول من 2020



قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم السبت إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12 بالمئة في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وقال الفالح، الذي سبقت له رئاسة شركة النفط الوطنية أرامكو، في قمة مجموعة العشرين "يسعدني القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".





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