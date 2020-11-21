استئناف "حوار القاهرة" بشأن ليبيا 6 ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية للدعم بليبيا، السبت، عزمها استئناف الحوار الدستوري الليبي، في مصر، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأتي الاجتماع استكمالا للمشاورات التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين أعضاء بمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء بلجنة صياغة الدستور لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.



واتفق الحضور خلال هذه الاجتماعات على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

كما جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة.

وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

واستطلعت البعثة الأممية رأي شباب ليبيين بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار، خلص إلى ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وتسير البعثة الأممية 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أفضت إلى وقف إطلاق النار والتوافق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول معايير اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة في المرحلة الانتقالية.

