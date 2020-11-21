شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي»: رئاسة السعودية قمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن استضافة المملكة العربية السعودية قمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، تؤكد الدور الريادي العالمي للمملكة في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وثمّن العسومي استضافة المملكة قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، مشيداً بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة، التي تعول عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا، وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.