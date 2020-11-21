شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني ينشر صور وأسماء الفارّين من «بعبدا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنفيذا لإشارة القضاء اللبناني المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور وأسماء الفارّين من سجن بعبدا، وطلبت من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد منهم، الاتصال على الرقم 112 للعمل على توقيفه، مؤكدة أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.



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