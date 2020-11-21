شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتجون على مشروع قانون فرنسي يمنع نشر صور أفراد الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

شارك عدة آلاف في احتجاج بباريس، السبت، ضد مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم.

ويقول مؤيدو مشروع القانون، إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة. ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام، فضلاً عن 45 ألف يورو غرامة.

وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون خلال الاحتجاج الذي نظم في أحد الميادين في غرب باريس شعار «الكل يرغب في تصوير الشرطة». ورفع البعض لافتات تقول: «سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم». ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت اتيان.

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