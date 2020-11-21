شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تدعو روسيا إلى توسيع التعاون العسكري بينهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



«أ ف ب»

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، السبت، إلى تعاون عسكري أوسع مع روسيا، غداة بدء القوات الأذربيجانية التحرك نحو الأراضي المتنازع عليها والتي كانت تحت سيطرة القوات الانفصالية الأرمينية.

وقال باشينيان وفقاً لمكتبه الإعلامي: «نأمل أن نتمكن من تعزيز التعاون مع روسيا ليس على الصعيد الأمني فحسب؛ بل أيضاً على الصعيدين العسكري والتقني». وأضاف: «بالطبع، كانت ثمة أوقات عصيبة قبل الحرب، لكن الوضع اليوم أكثر صعوبة».

وكان باشينيان يتحدث خلال اجتماع في يريفان مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بعدما تحركت القوات الأذربيجانية، الجمعة، نحو منطقة أغدام المجاورة لناجورني كاراباخ.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ستة أسابيع من القتال في ناجورني كاراباخ. وبموجب الاتفاق تستعيد أذربيجان ثلاث مناطق سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ التسعينات.

ونشر نحو ألفي جندي حفظ سلام روسي في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بموجب شروط الاتفاق، ولفت شويجو إلى أنهم ضمنوا عودة سبعة آلاف شخص إلى المنطقة كانوا قد نزحوا منها خلال الاشتباكات الأخيرة.

وقال شويجو السبت: «الأمر الرئيسي بالنسبة إلينا هو منع إراقة الدماء».

وكان وزير الدفاع الروسي ضمن وفد روسي كبير زار يريفان، ضم أيضاً وزير الخارجية سيرجي لافروف. ووصف لافروف زيارة الوفد بأنها إشارة إلى «دعم» روسيا السلطات الأرمينية التي تتعرض لضغوط متزايدة من المعارضة بعد تنازلها عن أراض لأذربيجان. وأوضح لافروف أن «محاولات التشكيك في هذا الاتفاق على الصعيدين المحلي والدولي غير مقبولة».

وعينت أرمينيا الجمعة، وزيراً جديداً للدفاع بعد هزيمتها أمام أذربيجان عقب معارك استمرت أسابيع عدة حول إقليم ناجورني قره باخ، في محاولة لتهدئة المتظاهرين الذين اقتحموا مباني حكومية بعد إعلان الاتفاق وبدؤوا يحتجون في الشوارع بشكل شبه يومي منذ ذلك الحين. وقالت الرئاسة في بيان، إن وزير الدفاع الجديد هو فاجرشاك هاروتيونيان مستشار رئيس الوزراء نيكول باشينيان لشؤون الدفاع، وتولى الحقيبة نفسها بين 1999 و2000.

ويحل هاروتيونيان مكان دافيد تونويان. وتجمع آلاف عدة من الأشخاص مرة جديدة في يريفان، السبت، للتعبير عن معارضتهم للاتفاق والمطالبة باستقالة باشينيان.