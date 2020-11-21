شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تسلم الحساب الرسمي للرئيس إلى بايدن يوم تنصيبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

تُسلم منصة «تويتر» الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، على موقعها لجو بايدن، إثر أدائه القسم يوم تنصيبه، حتى مع عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بهزيمته في الانتخابات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.

وقال المتحدث باسم «تويتر» نك باسيليو، في رسالة إلكترونية لموقع «بوليتيكو»، إن الشبكة الاجتماعية «تتجهز بفاعلية لنقل حسابات البيت الأبيض على تويتر في 20 يناير/كانون الثاني 2021». وأضاف أن العملية تجري بالتعاون مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، كما جرى عام 2017.

وستتم أرشفة جميع التغريدات المنشورة على الحسابات الرسمية للرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس قبل حذفها، وتسلم الحسابات للإدارة الجديدة في البيت الأبيض خلال نفس اليوم.

وترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، يستعمل أساساً حسابه الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مشترك. وعلى غرار حساب البيت الأبيض، وحسابات أخرى رسمية، يُستعمل الحساب الرسمي للرئيس أساساً لإعادة نشر تغريدات ترامب التي يرسلها على حسابه الشخصي. وتتعرض تويتر لضغوط لوضع حد للمعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة التي ينشرها الرئيس.

وأضافت المنصة أنه منذ الاقتراع هناك رسائل تحذير لعدة تغريدات نشرها دونالد ترامب، الذي يواصل تأكيد انتصاره والزعم أن فوز منافسه جو بايدن، سببه تزوير واسع النطاق، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

من جهته لا يستعمل جو بايدن تويتر بالقدر نفسه؛ إذ نشر أقل من 7 آلاف تغريدة لمشتركيه البالغ عددهم 19 مليوناً، مقابل 58 ألف تغريدة نشرها ترامب.