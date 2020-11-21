شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يعود إلى الوراء.. و«كورونا» يمضي ولا يبالي ! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: محمود صالح

في الوقت الذي يعود فيه العالم إلى الوراء؛ لايزال فيروس كورونا يتجول بين أروقته دون كلل أو ملل، مخلفاً وراءه ملايين الإصابات وآلاف الوفيات منذ ظهوره الأول في الصين في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتسبب الوباء حتى الآن بوفاة 1,360,914 شخصاً وإصابة أكثر من 56,872,830 في العالم.

الشوارع الخاوية والمتاجر المغلقة تعيدنا بالذاكرة إلى ماحدث خلال الربيع الماضي، في أوج انتشار هذا «الخبيث»، وعلى الرغم من أنه كان ظاهراً لنا أنه في طريقه نحو الاندثار إلا أنه باغت العالم بموجة أقوى من الأولى بحسب أرقام الحالات المسجلة في الوقت الراهن.

أوروبا بؤرة تفشي جديدة

وشهدت القارة الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، ضغطاً مرتفعاً، حيث سجل أكثر من 1.84 مليون إصابة وأكثر من 29 ألف وفاة على أقل تقدير، ما دفع دولاً عدة منها إلى إعادة فرض القيود لمواجهة الوباء، فنرى المجر قد مددت حالة الطوارئ إلى الثامن من فبراير/ شباط المقبل. وكان يُفترض أن تنتهي القيود في الأصل في 11 ديسمبر/ كانون الأول. وتشمل القيود حظر تجوّل بين الساعة الثامنة مساءً، والخامسة فجراً، ومنع التجمعات، وإعطاء الدروس عبر الإنترنت في الثانويات، والكليات. كذلك إيرلندا الشمالية واسكتلندا، بتشديد التدابير، حيث تغلق اسكتلندا، الجمعة، اعتباراً من الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش، المطاعم والشركات غير الأساسية وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر في 11 منطقة من ضمنها العاصمة جلاسكو، وذلك حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، فيما مدّدت إيرلندا الشمالية لأسبوعين تدابير الإغلاق المفروضة والتي كان من المفترض أن ترفع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، منعت فرنسا السكان من مغادرة منازلهم من دون تصاريح، كذلك أغلقت المطاعم والحانات أبوابها حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، والحد من السفر بين المناطق في البلاد. وفقاً لما أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واتخذت ألمانيا إجراءات مشابهة، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن تدابير إغلاق بداية من الثاني من نوفمبر حتى نهاية الشهر/تشرين الثاني الجاري، ولكن الاختلاف بين برلين وباريس هو أن الألمان يعن يعزلوا في منازلهم بل سيقتصر الأمر على الحانات والمطاعم والمقاهي والمسارح وصالات السينما حتى نهاية شهر نوفبمبر/تشرين الثاني. وشهدت دولاً في القارة العجوز إجراءات مماثلة، حيث طبقت إسبانيا وإيطالياً قيوداً على السفر، وأعلنتا حظر التجول، وأقر البرلمان الإسباني تمديد حظر التجول التي أعلن عنها لمدة ستة أشهر، فضلاً عن السماح للسلطات الصحية المحلية، بفرض قيود على السكان وحظر التجول ليلاً، لغاية التاسع من مايو/ أيار القادم.

أما في اليونان فقد أغلقت المقاهي والمطاعم أبوابها، وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لن يقوم بفرض إغلاق تام كما حدث سابقاً. بينما ألزمت البرتغال مواطنيها بوضع الكمامة في الأماكن العامة، كذلك حظرت الحكومة التنقل غير المبرر بين البلديات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وشهدت بريطانيا ارتفاعاً في حالات الإصابة، وتعهدت لندن بالمضي قدماً في فرض تدابير في كل منطقة على نطاق محلي، بدلاً من إغلاق على صعيد البلاد.

العالم يغلق أبوابه مجدداً

الوضع عالمياً لم يكن أفضل بكثير مما هو عليه في أوروبا، ففي أستراليا أعلنت ولاية جنوب أستراليا فرض عزل اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء الماضي، ولمدة ستة أيام في عاصمتها أديلايد. ويجب على المدارس والمطاعم والمصانع إغلاق أبوابها، وعلى المواطنين ملازمة منازلهم. وتُمنع إقامة الأعراس والجنازات، وأصبح وضع الكمامة في الأماكن العامة إلزامياً في هذه الولاية التي لم تسجّل عدد إصابات مرتفعاً منذ إبريل/ نيسان الماضي. بينما في كندا، فقد أعلنت مدينة تورنتو الكندية وضواحيها فرض الإغلاق العام بدءاً من الاثنين المقبل بسبب تزايد الإصابات.

حتى الصين مهد انتشار الوباء إلى العام، وسبب محنته، فقد واجهت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بداية موجة تفش ثانية للوباء، في منطقة كاشغار والمناطق المحيطة بها، ما أضطرها إلى إجراء فحوصات جماعية شملت 4.75 مليون نسمة، كذلك أغلقت المدارس في المنطقة ذاتها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني. أيضاً تم إغلاق مدينة أورومتشي في شينجاينج بشكل صارم لأسابيع عدة بعد اكتشاف أكثر من 900 إصابة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الوباء على مستوى العالم، مسجلة 11 مليوناً و650 ألفاً و817 إصابة و 251715 وفاة بالوباء. ويخضع 94 في المئة من سكان كاليفورنيا، اعتباراً من السبت لحظر تجول يستمر شهراً. ويمنع بموجب ذلك التحرك «غير الضروري» بين الساعة 22.00 والساعة 05.00 بالتوقيت المحلي، في المقاطعات الأكثر تضرراً من الوباء.

وحذر حاكم الولاية، جافين نيوسم من أن «الفيروس يتفشى بسرعة غير مسبوقة منذ ظهور الوباء والأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لوقف هذا التصاعد. ندق ناقوس الخطر». بينما ستغلق المتاحف العامة وحدائق الحيوانات اعتباراً من الاثنين في واشنطن، أما في نيويورك، فأمر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو بإغلاق المدارس العامة الخميس، وهو تدبير أثار الجدل على الفور، حيث رفعت عريضة تطالب بإبقائها مفتوحة وجرت تظاهرات أمام مقر البلدية.

الدول العربية كان لها نصيب من تلك الإغلاقات، فقد قررت السلطات اللبنانية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرض عزل كامل لمدة أسبوع على 169 قرية ومنطقة، بعد أن سجلت معدلات قياسية للإصابة بالوباء.

وفي الأردن شاهدنا مجدداً المحال المغلقة والشوارع الخاوية من المارة، بعد أن طبقت المملكة عزلاً عاماً في نفس الفترة كانت مدته 48 ساعة لاحتواء تفشي الوباء. كذلك أعلنت المملكة المغربية تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ مارس/آذار الماضي، والتي كان من المفترض أن تنتهي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل لمواجهة الوباء.

هل الموجة الثانية من «كورونا» أشد فتكاً من الأولى ؟

مشاهد الإغلاقات وأرقام الإصابات المرتفعة تعيدنا بالذاكرة إلى إجراءات مماثلة طبقت في الربيع الماضي، وتدفعنا نحو التساؤل: هل الموجة الثانية من «كورونا» أشد فتكاً من الأولى؟؛ للإجابة على هذا السؤال يمكن العودة إلى تحذيرات الدكتور رانييري جويرا، المدير العام المساعد للمبادرات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في 26 يونيو/حزيران الماضي، التي قال فيها إن ملايين الأشخاص قد يفقدون حياتهم في الشتاء، على غرار ما حدث مع الإنفلونزا الإسبانية التي تتشابه في انتشارها مع «كورونا»، حيث انخفضت في الصيف واشتد تفشيها في سبتمبر أو أكتوبر، مما تسبب في وفاة 50 مليون شخص في الموجة الثانية.

تحذيرات رانييري لم تكن الوحيدة، فقد حذر باحثون من كلية لندن الجامعية، ومدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، في أغسطس/آب الماضي، من أن العالم مهدد بموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، أقوى بنحو مرتين من الموجة الأولى، ما لم يتم وضع استراتيجية عزل محكمة. وأشار الباحثون إلى أن إعادة فتح المدارس في سبتمبر المقبل، والعودة إلى العمل، وزيادة التواصل الاجتماعي، يمكن أن تؤدي إلى موجة أكثر شراسة من الفيروس. ورجح الباحثون أن تبلغ الموجة الثانية، ذروتها في ديسمبر المقبل، وفي أسوأ الاحتمالات ستكون الموجة الثانية أعلى بنسبة أكثر من مرتين من الموجة الأولى.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية «لانسيت»: «نتنبأ بأنه في ظل غياب تغطية واسعة النطاق تستند إلى الفحص والتعقب والعزل، فإن إعادة فتح المدارس، إلى جانب إعادة فتح المجتمع، دون استراتيجية فعالة للفحص والتعقب والعزل، قد تسفر في جميع السيناريوهات عن موجة ثانية من كوفيد-19»، وتكون أقوى مرتين أو 2.3 مرة من الموجة الأولى لكوفيد-19». وتفترض الدراسة أن 70 في المئة من الأهالي سيعودون إلى مواقع العمل، مع عودة أبنائهم للمدارس، وستصل نسبة الاختلاط إلى 90 في المئة. وخلص الباحثون إلى أن الموجة الثانية يمكن تجنبها إذا جرى الوصول إلى 75 في المئة ممن ظهرت عليهم أعراض المرض وفحصهم.

التحذيرات امتدت لتطال منطقة الشرق الأوسط، حيث قال أحمد المنظري، مدير منطقة شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية لا يطبق بالشكل المطلوب في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص وأدى إلى وفاة 76000 في المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية، محذراً من أنه يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من ذي قبل. ولفت إلى أن أكثر من 60 في المئة من الإصابات الجديدة تقع في إيران.